Bacca entretient le flou sur son avenir

Carlos Bacca is watching #Sevilla v Valencia tonight. He isn't at current club AC Milan's game V Empoli. The striker wants Sevilla reunion. pic.twitter.com/tw7pUuc0dM — Fútbol de Andalucía (@FutbolAlAndalus) 26 novembre 2016

Remettre un coup dans une ex.Alors que l'AC Milan joue samedi soir sur la pelouse d'Empoli, son attaquant colombien Carlos Bacca , officiellement blessé, a préféré filer prendre des nouvelles du FC Séville où il a évolué deux saisons entre 2013 et 2015. Celui qui alimente la colonne «» depuis plusieurs semaines était en effet au stade Sánchez Pizjuán pour voir son ancienne équipe défier Valence. Une information qui commence déjà à faire parler, alors que Bacca est annoncé au PSG, mais aussi au FC Séville où il pourrait faire son retour dès cet hiver.Auteur de six buts pour l'AC Milan depuis le début de saison, Bacca s'est pris la tête avec son coach, Vincenzo Montella , il y a quelques semaines et semble plus que jamais proche de se barrer alors que Gianluca Lapadula est en pleine forme.