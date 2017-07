Bac mention très bien pour un jeune du centre de formation de l'OM

1

Les résultats du baccalauréat cru 2017 étaient annoncés aujourd'hui, et ils étaient quelques centaines de milliers de candidats à les attendre la boule au ventre.Du côté de Marseille, le jeune Yannis Kari, seize ans, a vite été délivré de la pression puisqu'il a chopé le précieux sésame dans la sections ES avec la mention très bien. Avec son 16,69 de moyenne, il devient donc le premier pensionnaire du centre de formation du club olympien à obtenir la mention très bien au Bac. Car Yannis Kari, qui avait déjà pris de l'avance dans ses études en sautant le CP, est un des minots du centre de formation de l'OM où tout le monde est plus que fier de lui. Autre anecdote amusante, Yannis était l'unique inscrit dans la filière ES et allait donc en cours tout seul. Ce qui ne l'a pas empêché de récolter des notes stratosphériques au Bac, par exemple 20 en histoire, 19 en économie, 19 en anglais, ou encore 19 à l’oral de français.Et en EPS, il a eu combien ?