Babelsberg, puni pour avoir dit non

Rien ne prédestinait le SV Babelsberg 03, modeste pensionnaire de D4 allemande, à se retrouver sous le feu des projecteurs. Et pourtant, en refusant de payer une amende infligée par la ligue régionale à la suite des chants antinazis, ce club de la région du Brandebourg s’est assuré un soutien populaire à travers tout le pays et même à l’étranger.

Deux poids, deux mesures

Match retour entre timidité et hypocrisie

Vidéo

Semer les graines de la solidarité

Par Julien Duez

Propos de Thoralf Höntze recueillis par JD

» Cette citation extraite d’une chanson du comédien allemand Rainald Grebe illustre bien la triste réputation dont jouit la province qui entoure Berlin. Celle d’une région où il ne se passe jamais rien, où la seule source de fierté se résume à des cornichons marinés avec des graines de moutarde, rendus célèbres par le film. Et pourtant, depuis le début du mois, elle fait la une de tous les journaux pour un petit derby de D4 qui s’est tenu au printemps dernier et a davantage fait parler de lui pour un combat politique entre supporters locaux et visiteurs que pour le score final. Le 28 avril 2017, des supporters de l’Energie Cottbus proféraient des chants racistes et antisémites à l’encontre de leurs rivaux du SV Babelsberg, dont les fans ont répondu par des slogans antifas.Personne ou presque n’a retenu la victoire 2-1 de Babelsberg sur l’Energie Cottbus. Mais les jours qui suivirent ont remis sur le tapis une relation conflictuelle qui «» , comme la décrit Rico Noack, auteur d’un ouvrage spécialisé sur le club de Potsdam. Quelques mois plus tard, la Nordostdeutche Fußballverband (NOFV, la ligue qui gère les championnats du Nord-Est de l’ Allemagne ) rend son verdict : Cottbus est condamné à 10 000 euros d’amende pour usage d’engins pyrotechniques. Nulle part, il n’est fait mention des saluts hitlériens et des chants racistes et antisémites, pourtant avérés par les images de la télévision. En face, Babelsberg écope de 7000 euros d’amende, car un supporter a répondu aux provocations par un «» La réponse de la direction ne se fait pas attendre. «, clame Thoralf Höntze, porte-parole du club.En deuxième instance, la NOFV tente bien de rattraper les choses en ajoutant une sanction de 5000 euros à l’encontre de Cottbus, correspondant aux chants incriminés. Mais l’Energie fait appel de cette décision pour vice de procédure... et gagne. Dans le même temps, Babelsberg est condamné à 4500 euros d’amende supplémentaire pour troubles à l’ordre public. La direction ne bouge pas d’un pouce : pas question de payer.Et tant pis si la NOFV menace le club de lui retirer sa licence et de le rétrograder administrativement en D5. Au SV Babelsberg, les convictions politiques sont aussi importantes que les résultats sportifs. «, résume Thoralf Höntze."antifascisme."» En attendant une nouvelle rencontre au mois de mars, Thoralf Höntze explique que son club et la NOFV ont déclaré un «» et se dit confiant quant à l’issue finale du dossier. En d’autres termes, on espère du côté de Potsdam la levée des amendes pour propos antifascistes, faute de quoi, le club a menacé de porter l’affaire au civil.Au mois de novembre dernier, lors du derby (télévisé) entre le Lok et le Chemie Leipzig, des chants à caractère raciste avaient également été entendus et enregistrés. Mais là encore, la ligue régionale n’avait condamné les deux clubs qu’à des amendes sanctionnant l’usage d’engins pyrotechniques, arguant que les paroles incriminées n’étaient «» . Pourquoi la NOFV – qui n'a pas donné suite à nos sollicitations – est-elle si réticente à condamner des faits avérés de racisme en tribune ? Une telle décision irait pourtant dans la direction prônée par la Fédération nationale (DFB). Après les incidents survenus en tribune lors du match Tchéquie- Allemagne en septembre dernier, son président, Reinhard Grindel, avait déclaré que «"timidité", analyse Thoralf Höntze.» Et le porte-parole d’expliquer pourquoi la DFB ne s’est pas ouvertement positionnée dans le débat : «» Une goutte de soutien dans un océan de solitude.Au mois de septembre, le SV Babelsberg a décidé de faire ce qu’il sait faire de mieux en dehors des terrains : afficher clairement ses positions politiques en lançant une campagne intitulé «» Près de six mois plus tard, Thoralf Höntze se dit satisfait du premier bilan : «» La campagne a tout de même rencontré quelques réticents, parfois même d’origine inattendue. Au mois d’octobre par exemple, la police a sommé les joueurs du Roter Stern Leipzig, un club d’extrême gauche qui évolue en D7, de retirer lesdits T-shirts qu’ils portaient à l’échauffement. Une «» pour les forces de l’ordre.Mais le SV Babelsberg a aussi reçu de nombreuses marques de soutien. Et pas seulement de Sankt-Pauli, son pendant idéologique en Allemagne de l’Ouest. Des clubs de Bundesliga ont réaffirmé leurs valeurs antinazies, à travers des communiqués officiels ou des banderoles de leurs ultras. Dortmund , Brême, le Bayern ne sont que quelques exemples. La solidarité a même traversé les frontières, le club de Potsdam étant évoqué lors de matchs du Betis Séville ou du FC United of Manchester. Dans la presse, l’affaire a fait grand bruit jusqu’aux États-Unis, en Israël et même en Nouvelle-Zélande . «, conclut Thoralf Höntze.[entre Babelsberg et Cottbus]» Cette phrase, Rico Noack l’a écrite en 2015. Qui aurait cru que l’avenir puisse lui donner si vite raison ?