Babar, la défense avant tout

Babar aime se remuer la trompe. Au fil des histoires racontées depuis sa création il y a 86 ans, le 15 décembre 1931, le « très sportif » roi de Célesteville s'est tantôt essayé au basket, au judo, à l'aviron ou encore... au football. Mais le pachyderme était-il seulement doué pour taper dans un ballon ?

Contrairement à ce que son physique laisse à penser, Babar se pose comme l’un des rares «» de son espèce. Sa trompe est juste assez courte pour ne pas traîner dans ses pieds lorsqu'il court. Ses oreilles, rigides et bien dressées, ne le gênent en aucun cas lorsqu'il saute. Et ses jambes puissantes pourraient avaler les cent mètres d’un terrain de football aussi rapidement que Christophe Lemaître. D’ailleurs, pour les non-initiés, l’histoire de Babar a commencé par une course. Terrorisé par l’assassinat de sa mère devant ses yeux par un chasseur, l’éléphanteau fuit dans la jungle en direction de la grande ville et échoue la bave aux lèvres dans une demeure, celle de «» , qui lui offre gîte, couvert, éducation et son iconique large costume vert. Au fil des ans, le pachyderme devenu roi de Célesteville restera un supporter de la Juve et organisera une foule d’événement sportifs – couronnant, sans avoir l’air d’y toucher, les bienfaits de sa trompe musculeuse et une mentalité plus proche de celle de Cristiano Ronaldo que de Pierre de Coubertin. Car au milieu du basket, du volley et de l’aviron, Jean-Claude Gibert, illustrateur des histoires du personnage depuis plus de vingt ans, se souvient bien avoir croqué quelques coups de pied arrêtés : «Les Sports, explique-t-il.» Alors, Babar était-il costaud sur un terrain ?Héros sans opposant du récit de Jean de Brunhoff basé sur son histoire, Babar est, comme tous les souverains du monde des humains, souvent divinement favorisé par le cours des choses. Poutine s’essaie au hockey, Poutine marque un but. Macron exerce sa frappe de balle à Sarcelles, un garde du corps dévie sa frappe dans les buts. Alors, quand Babar s’aligne aux J.O, forcément, c’est pour ramener des médailles. «, reprend Jean-Claude Gibert.Le roi des rhinocéros, par ailleurs ennemi juré du roi Babar, est justement la victime attitrée des fessées délivrées lors de ces rares matchs de foot, comme le souligne l’intrigue figurant au dos de la cassette VHS, sortie en février 1997 : «(un vieil éléphant conseiller de Babar, ndlr)» Tantôt drapé d’un ensemble rouge à encolure blanche ou d’un maillot blanc à encolure bleue, Babar a su décliner l’un de ses sports favoris en un puzzle cinquante pièces encore trouvable en «» , ou un jeu de société, simplement composé de deux figurines en plastique, d’un ballon et de filets rigides. Mais, surtout, - et son illustrateur historique n’en n’avait jamais entendu parler - Babar dispose d’un club de football à son nom. Pour le trouver, direction la province de Liège, en Belgique.La voix au bout du fil a plus de soixante ans d'expérience, mais elle semble plus lassée que la moyenne. Comme si les valeurs défendues par Jean-Louis Thonus au moment de la création du Babar Visé en 1977, qui n’est au départ qu’un petit club de foot en salle composé d’amis déconneurs, s’étaient effritées au fil des ans. À l’époque, ils sont quatre à chercher un nom pour cette association sportive, prétexte à apéros pour une bande qui se définit elle-même comme «» : «, rembobine Jean-Louis, actuel président du club et seul rescapé du quatuor.Même si le président regrette l’état d’esprit de la nouvelle génération, bien plus tournée vers la compétition que les levées de coudes générales initiales - qui avaient un temps attiré Roger Claessen, figure mythique du Standard de Liège, aussi connu pour ses envolées sur le terrain que pour sa descente au goulot -, il veille au poste pour maintenir l’ambiance à la Babar, dont le logo représente justement un éléphant. Restent donc les valeurs de la grande trompe, hommage à un emblème «» garant d’un certain «» , ajoute Jean-Claude Gibert. Il suffit de regarder ses traits de crayon : deux points noirs pour les yeux, deux quenottes blanches pour les défenses, les chaussettes remontées jusqu’au genou et, surtout, la couronne sur la tête. Éléphant très sportif d’accord, mais roi du football avant tout.