B2O et le F2O

Booba est comme tout le monde, il vieillit. Il fête aujourd'hui ses quarante ans, et en huit albums et pléthore de mixtapes, featurings, inédits et posts Instagram, B2O a balancé des tonnes de références footballistiques. Sans pour autant se revendiquer comme un connaisseur. Encore heureux.



La bataille de Paris

Boobenzema

Pas de pitié pour l’AJA

Par Alexandre Doskov et Matthieu Pécot

Filmés en plein Euro, main sur le cœur, parfaitement alignés, les joueurs de l'équipe de France U19 chantent, vibrent, les yeux fermés, le menton bien haut. Unepoignante avant d'aller remporter la compétition ? Pas vraiment. «» , scandent-ils en chœur dans une chambre d'hôtel. Une reprise passionnée dude Booba, capturée par les caméras de L'Équipe 21. Ni la première ni la dernière fois que des footballeurs montrent leur amour pour le rappeur des Hauts-de-Seine, qui souffle aujourd'hui ses quarante bougies. Mais si les footeux aiment Booba, qui peut affirmer que l'inverse est vrai ? Booba aime «» footballeurs, sans doute, ceux avec qui il affiche une idylle amicale. Mais à part ça, le football est une discipline qui semble lui échapper totalement. Lui-même ne s'en est jamais vraiment caché, n'hésitant pas à balancer : «(...)» dès la deuxième question d'une interview qu'il donnait auxavec Nicola Anelka en 2010. Dans un autre entretien, il renchérissait : «» Une lucidité appréciable pour celui qui est boxeur à ses heures perdues, mais qui ne l'a pas empêché de parsemer ses plus de vingt ans de carrière d'innombrables références au football. Dans le lot, des comparaisons absurdes, mais aussi une louable volonté de rendre hommage à la Ligue 1 des sous-sols, quitte à le faire en lui crachant dessus.Au moins, Élie Yaffa a le mérite de ne pas avoir retourné sa veste en matière de clubs. Comme l'immense majorité des rappeurs de région parisienne, on ne l'a vu prêter allégeance qu'au PSG . Il faut dire que le bonhomme a grandi au pont de Sèvres, à trois stations de métro du Parc des Princes, devant lequel il a tourné le clip deen 2011. Des images enregistrées devant l'entrée VIP du stade, évidemment. Un coup, il fait poser Marquinhos et Thiago Silva avec des sapes Ünkut, alors que les deux Brésiliens ont l'air de ne rien comprendre à ce qui leur arrive. Un autre, il charcute Matuidi au détour d'un couplet parce que Blaisou s'est rendu coupable d'être photographié avec des vêtements Distinct, la marque de Rohff ( «» , dans). Mais alors que des gars comme Sinik – à qui B20 a dégainé unen 2007 – étaient des habitués du Parc, personne ne sait si le rappeur des Hauts-de-Seine y a déjà mis les pieds. Pour autant, même si ces manifestations d’amour pour le PSG se sont intensifiées depuis l’arrivée des Qataris en 2011 (il s'affiche avec Jérémy Ménez et le cite dans le titreen 2013, puis balance des «» en 2015 dans), il avait déjà validé sa sincérité la saison précédant l’arrivée de QSI. La» () sort ainsi au beau milieu de la saison 2010/2011, exercice qui suit le titre de Marseille . Cette saison-là, le Paris de Kombouaré (4) finit d’ailleurs encore derrière l’OM (2).Hors références au PSG , Booba se sert surtout du foot pour satisfaire seset rappeler que si le monde était divisé entre leset les autres, sa place serait toute trouvée. D'un «» au «» , son mépris des clubs de province s'affiche sans complexe. Au-delà de ça, l'homme qui a un jour eu l’audace de composer un refrain sur une hérésie tactique ( «» ) offre à son public un vaste pot-pourri de vannes faciles – «» –, de saillies franchement méchantes – «» , «» (n’ayant de toute évidence pas le cran de s’attaquer à ses coéquipiers sedanais taillés comme des armoires comme Cédric Elzéard ou Pierre Deblock) et se montre capable des pires incohérences. De jouer la groupie en se prenant en photo au Milanello, en citant Balotelli dans un son, puis de rapper «» cinq ans plus tard. De choquer l'Hexagone avec un «» , pour jouer les papas poules le jour de la finale de l'Euro en se prenant en photo avec ses gosses, tous habillés avec le maillot des Bleus. Ou d'appeler un titrepour clasher ses adversaires, et non pour parler de Maldini.Et puis il y a cette amitié avec Benzema. Un pote qu'il a piqué à Rohff, auquel il affiche un soutien total et qu'il fait parfois apparaître dans ses clips, quitte à causer des ennuis à KB9. Une amitié, une vraie. Pas une photo volée comme ce cliché de Booba à côté de Zidane, comme un gosse qui aurait gagné un jeu concours, avec ce #ailedepigeondanstagrandmere pour explication. Le dernier mot-dièse un peu chelou de Booba avec un footballeur, c'est le #vousetestousdesfiottes greffé à une photo de lui et Serge Aurier en boîte en juin dernier.Voilà, en plus de vingt ans de carrière, B2O en a mis un peu partout. En 2008, dans, il lance par exemple un «» qui fait son petit effet. Laaurait été plus audacieuse si elle avait été dégainée en 1996, lorsque trois Auxerrois ( Laurent Blanc Corentin Martins et Sabri Lamouchi) atteignaient les demi-finales de l’Euro en Angleterre avec l’équipe de France , voire en 1998, quand Lionel Charbonnier Bernard Diomède et Stéphane Guivarc’h marchaient sur le globe. Au lieu de ça, le Francilien a préféré taper sur la génération Jean-Pascal Mignot , qui est à ce moment-là le Auxerre . Reste que cette sombre empoignade avec le club icaunais rappelle le poids que peut avoir B2O dans un vestiaire. Difficile de ne pas constater que l’album « 0.9 » , qui contient le titre et lade la discorde, a eu un impact direct sur les résultats de la bande à Jean Fernandez . Le CD est ainsi sorti le 24 novembre 2008, soit deux jours après une défaite à Caen (1-0, but de Reynald Lemaître ) qui amorce une série de neuf matchs sans victoire pour Auxerre . Sept ans plus tard, Booba enterrera la hache de guerre avec la sortie de l’album « D.U.C. » Un choix qui laisse penser que la seule AJA qui ait un sens aux yeux du rappeur est celle de Franck Rabarivony, Fabien Cool et Christophe Cocard. Celle où l’Abbé-Deschamps pouvait se délectait du sponsor Duc de Bourgogne. Et si Booba était un puriste ?