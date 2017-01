Ayr United, premier club à effectuer quatre changements

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En attendant que Van Basten parvienne à convaincre le monde du foot de supprimer le hors-jeu , certaines ligues expérimentent déjà des innovations plus réalistes.En Écosse, par exemple, quatre remplaçants ont été autorisés en coupe. Jusqu'à présent aucune équipe n'avait utilisé cette possibilité. Mais ce mardi, Ayr United est devenu le premier club a faire rentrer quatre joueurs en cours de jeu.La formation de troisième division se déplaçait sur la pelouse du Queen's Park Football Club. Mené à deux reprises, les visiteurs sont parvenus à chaque fois à refaire leur retard (2-2). Finalement au bout des arrêts de jeu , en vue des tirs au but, l'entraîneur d'Ayr a décidé de faire son quatrième changement en remplaçant son défenseur, Nicky Devlin, par Michael Rose. Une bonne idée puisque Rose a inscrit le second but de la séance, au terme de laquelle Ayr s'est imposé (5-4).Un bon bol d'Ayr.