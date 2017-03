Avranches tire le PSG, Angers pour Bordeaux

0

FC

Les petite boules de la coupe de France ont parlé.Et visiblement, elles aiment bien le Paris-Saint Germain. Après avoir éliminé Niort (ligue 2), le champion en titre ira à Avranches lors des quarts de finale, petite équipe de national qui a battu Strasbourg aux tirs au but. De son côté, Guingamp se rendra à Fréjus-Saint-Raphaël pendant qu' Angers et Bordeaux se bagarreront pour une place dans le dernier carré. Enfin, Monaco recevra le vainqueur entre Bergerac et Lille , qui s'affrontent jeudi soir.Avranches - Paris-SG Monaco - Bergerac ou Lille Fréjus-Saint-Raphaël - Guingamp Il n'en restera qu'un.