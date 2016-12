Avec Saint-Maximin, sans amour le talent n'est rien

Pépite annoncée du foot français, Allan Saint-Maximin a connu une période difficile après son départ de Sainté à l'été 2015. De retour en Ligue 1 cette saison avec le Sporting après une expérience mitigée en Allemagne, le gamin retrouve du feu dans les jambes grâce à l'attention que lui porte le staff bastiais. Histoire d'un joueur qui a besoin d'être couvé.

Joueur cherche affection désespérément

Par Aymeric Le Gall

Du haut de son mètre soixante-treize, Allan Saint-Maximin a porté le Sporting Club de Bastia sur ses épaules lors de la dernière victoire des Corses, samedi, contre Metz au stade Armand-Cesari. Auteur d'une presque-passe dé' (la LFP ne l'a pas comptabilisée ainsi, mais c'est tout comme) sur le premier but de Danic, le natif de Châtenay-Malabry a clos les débats d'un but qui lui ressemble bien. Un premier adversaire salement mis à l'amende, une défense fixée à l'entrée de la surface et une frappe tendue au ras du poteau, Saint-Maximin a donné à voir au public la meilleure facette de lui-même. Un talent brut, rare, hors norme, à en croire les éducateurs qui ont un jour croisé la route du petit bolide. Pourtant, alors que beaucoup lui prédisaient un avenir sans ombres au moment d'intégrer le centre de formation de l'AS Saint-Étienne en 2011, Saint-Maximin a connu des derniers mois plutôt compliqués.Après un départ précipité de Sainté vers Monaco pour des raisons plus ou moins mystérieuses (certains évoquent des problèmes de comportement que lui réfute) et une expérience en Allemagne qui ne restera pas gravée dans les mémoires, le joueur a choisi le côté familial du Sporting pour se refaire une beauté. Pour le SCB , l'opération n'était pas gagnée d'avance. Benoît Tavenot , adjoint de François Ciccolini , ne met rien sous le tapis : «Le secret de sa première partie de saison globalement réussie réside peut-être là. Allan est un jeune joueur qui demande beaucoup d'attention pour pouvoir être au top de son talent. Un besoin d'être sans cesse entouré, protégé, cajolé, qui lui vient de sa maman : «(...)» À Bastia , c'est François Ciccolini qui s'y colle. Loin de l'image du Corse au cœur de pierre qui ressort parfois dans les médias, coach Cicco' a de l'amour à revendre. Et du temps, aussi. «, appuie Benoît Tavenot » Le message est passé.Garçon intelligent, Allan a certainement pris conscience que le monde du foot n'est pas du genre patient et que le train du succès ne passe pas indéfiniment. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur adjoint des: «» Avec ce qu'il montre depuis son arrivée en terre corse, pas de doute que le gamin a toutes les cartes en main pour ne pas ajouter son nom à la longue liste des jeunes pépites portées disparues. «Cette saison, Saint-Maximin est l'un des moteurs de l'attaque bastiaise, et si ses stats ne sont pas encore monstrueuses (deux buts et une passe décisive en seize matchs de L1), il faut dire aussi que le petit bonhomme a souvent touché du bois ces dernières semaines. Sans parler du contexte général du club, mal engagé en championnat (Bastia est 16de L1 et n'avait plus gagné depuis dix rencontres avant le succès contre Metz). «, avance Tavenot.» Toujours à l'écoute de ses coachs ( «» , se marre l'adjoint de Ciccolini), le tout jeune papa est en passe de redevenir aux yeux de tous le joueur prometteur qu'il était quand il martyrisait ses adversaires en catégories jeunes, avec l'AC Boulogne-Billancourt ou à l'INF Clairefontaine. Tavenot, encore : «» C'est l'AS Monaco qui doit se frotter les mains.