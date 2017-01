Avec Patrick Collot, osez l'intérim !

Le plus souvent, l'entraîneur intérimaire n'est qu'un bouche-trou qu'on oublie aussi vite qu'il est parti. Franck Passi en a fait l'amère expérience à Marseille. Voué à céder sa place prochainement à Lille, Patrick Collot a, lui, réussi à grandir dans cette phase de transition. Et pourrait avoir fait de son intérim un tremplin.

Gérard Lopez n'est plus dans l'urgence

Retour dans l'ombre ou grand saut ?

Par Nicolas Jucha

Propos de Caroline Bertrand recueillis par NJ et de Gérard Lopez par EC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Caroline Bertrand est directrice Région Nord pour Randstad, l'une des grandes entreprises françaises d'intérim. Si elle ne s'intéresse pas plus que cela au football, elle arrive néanmoins à apprécier l'œuvre éphémère de Patrick Collot Lille . Une prise de fonctions au pied levé le 22 novembre en remplacement de Frédéric Antonetti , une série de quatre matchs sans défaite - dont trois victoires - et une sortie de zone rouge pour les Dogues. Malgré un tassement des résultats récents, le bilan est très propre. Surtout que «» . Un rôle où il faut savoir prendre les décisions difficiles, mais aussi allier les qualités techniques à un «» . Dans l'entreprise classique, ce cadre provisoire est là «» Or, à Luchin, Collot fait presque partie des meubles. Ancien joueur et surtout ancien adjoint «» , il avait déjà expérimenté la saison passée après le limogeage d' Hervé Renard Si bien qu'aujourd'hui, le nouveau boss du LOSC , Gérard Lopez, a toujours l'intention de recruter un entraîneur de renom pour lancer son projet, mais il sent qu'il peut prendre son temps : «» S'il finissait la saison, qui plus est avec une place en première partie de tableau, l'ancien adjoint de Claude Puel Lyon s'offrirait une nouvelle envergure. Mais à défaut d'avoir dès à présent l'aura d'un numéro 1, Collot en a peut-être déjà les «» .etont relayé une altercation entre le technicien et son latéral, Julian Palmieri , après le match de Coupe de France contre l'Excelsior St-Joseph, terminée par un tête-à-tête viril. Une affirmation d'autorité pertinente selon Caroline Bertrand : «(mécontent d'avoir été remplacé en cours de match, ndlr)Reste à savoir si la période actuelle peut déboucher pour l'intéressé sur une nouvelle carrière dans la peau d'un entraîneur principal. «» , souligne Caroline Bertrand. Dans le monde du foot en revanche, c'est plutôt rare qu'un intérim valorise l'intérimaire, à l'image de Franck Passi qui a beaucoup donné pour l'OM, mais s'est finalement résigné à quitter le club avec le rachat par Frank McCourt . Pour Patrick Collot , l'interrogation portera sur ses intentions : difficile de ne pas voir le LOSC lui proposer de rempiler dans une autre fonction, mais pas impossible aussi que cette expérience sur le banc ne lui ait donné envie de tenter sa chance loin des Dogues... Avec Julian Palmieri dans les valises ?