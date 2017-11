Auxerre s'enfonce à Reims

Le nouveau Zidane n'était pas mort.Il aura fallu cinq ans et demi, mais Marvin Martin a prouvé qu'il était encore capable de marquer. À bout portant, pleine puissance et après un léger cafouillage dans la surface de Zacharie Boucher , mais quand même (1-0, 22). Le Rémois confirme l'excellente santé de son équipe, qui enchaîne un sixième match sans défaite, toutes compétitions confondues.Il n'y avait pas grand monde à Auguste Delaune ce lundi soir et pourtant, le spectacle était intense. Après l'ouverture du score, Da Cruz manquait de doubler la mise (34), mais sa tête piquée frôlait la transversale icaunaise. Les Auxerrois ont bien tenté de réagir dans le dernier quart d'heure de la première période, mais l'absence du buteur Mohamed Yattara , blessé, se fait toujours cruellement sentir.À l'heure de jeu, Tacalfred, ancien capitaine rémois, manque de marquer contre son camp et c'est à ce moment-là que David Guion opère son coaching gagnant en remplaçant Martin par Grejohn Kyei , qui fait le break dix minutes plus tard (2-0, 69), sur un service de Jordan Siebatcheu , à l'origine des deux buts du soir.Les tentatives d'Arcus, Ayé et Firer resteront anecdotiques du côté de l' AJA , qui reste scotchée à une dangereuse quinzième place. Reims , solide leader, prend le large sur son dauphin nîmois avec sept points d'avance.