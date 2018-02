Auxerre résiste à Nîmes

Auxerre (4-3-3) : Boucher - Polomat, Ba, Arcus, Tacalfred - Konate, Touré, Sakhi - Philippoteaux, Yattara, Sangaré. Entraîneur : Correa.



Nîmes (4-4-2) : Valette - Ripart, Alakouch, Briancon, Cadamuro - Savanier, Valls, Del Castillo, Valdivia - Bozok, Alioui. Entraîneur : Blaquart.

Horrible lundi soir.Surtout pour ceux qui ont eu la mauvaise idée de se rendre au stade de l'Abbé-Deschamps. Au moins, les supporters d' Auxerre n'ont pas vu leur équipe perdre. Normal : hormis un carton rouge de Touré à l'heure de jeu, il n'y avait pas grand-chose à voir. Nîmes devait gagner pour consolider sa place de dauphin ? Il ne s'est pas montré assez inspiré pour mener à bien sa mission.En tout et pour tout, et malgré une intensité bien présente, les favoris de la rencontre se sont procuré quatre petites occasions. Deux en première période, sur lesquelles Boucher s'est imposé. Puis deux autres en seconde, la reprise d'Alioui trouvant la barre du portier avant que Del Castillo, prêté par l' Olympique Lyonnais , mette le feu dans la défense bourguignonne en fin de partie (but refusé de Savanier). De son côté, l' AJA ne s'est procuré qu'une opportunité, par Philippoteaux dans les premiers instants. Résultat : avec ce nul, les locaux, douzièmes et longtemps en infériorité numérique, font plutôt la bonne affaire.Au lit, maintenant.