Auxerre ouvre sa première académie en Chine

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La route de la soie passe aussi par Auxerre.Englué depuis six ans en Ligue 2, l'AJ Auxerre n'a pas pour autant perdu toute attractivité. Racheté depuis plus d'un an par le milliardaire chinois James Zhou, le club bourguignon va exporter son savoir-faire sur les terres de son propriétaire. La première «» va ouvrir en mars prochain, en partenariat avec le club des sports de Bengbu.Des éducateurs auxerrois vont se rendre dans cette ville de quatre millions d'habitants, afin de transmettre et d'apporter leurs connaissances en matière de formation dans un pays qui en manque cruellement. Ce partenariat était d'ores et déjà prévu depuis le rachat du club par Zhou en 2016, qui avait même déclaré au journal localen juillet dernier : «