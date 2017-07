Auxerre lance parfaitement sa saison

Auxerre a bouclé la 1re journée de Ligue 2 en battant Lens grâce à un but de Mohamed Yattara, lundi soir. L'Abbé-Deschamps a pris son pied et c'est très bien comme ça.

Ce romantique de Kevin Fortuné

Par Adrien Hémard

Qu'est-ce qui est jaune et qui attend la 83minute pour communier avec le public de l'Abbé-Deschamps ? La chevelure de Momo Yattara, évidemment. Le blondinet méritait alors largement son bain de foule, lui qui venait de faire trembler les filets après avoir vu sa frappe déviée par le mollet de Dušan Cvetinovic et tromper un Jérémy Vachoux impuissant. Francis Gillot a beau être du genre à sourire tous les dix ans, il a le droit d'effectuer un petit rictus tant cette victoire est intervenue au terme d'un match emballant et laisse deviner une belle saison de ses troupes.Avant d'en arriver là, l’affiche avait des saveurs de Ligue 1 et suggérait déjà donc une belle soirée : Francis Gillot face à Alain Casanova , de quoi rappeler les délicieux Sochaux -Toulouse époque Marvin Martin , et les non moins appétissants derbies de la Garonne Bordeaux -Toulouse sauce Étienne Capoue. Pour le spectacle, les chefs avaient aligné leurs meilleurs éléments : Boucher, Tacalfred, Adeoti, Obraniak, Philippoteaux et Yattara côté bourguignon, Bostock, Cvetinovic ou Fortune pour les Artésiens. Léger avantage sur le papier donc pour les locaux, le tout devant plus de 12 000 supporters dont plus de 810 Lensois qui ont littéralement retourné leur parcage. En bref, tous les ingrédients étaient réunis pour régaler le public.Pressés haut et surclassés par les combinaisons auxerroises, les Lensois ont d’abord pris l’eau, laissant Yattara régler la mire plusieurs fois (5, 22) sans inquiéter vraiment Vachoux, titularisé à la place d’un Douchez trop capricieux cet été. Mais le nouveau Djibril Cissé de l’ AJA – capillairement parlant en tout cas – n’est pas le seul a avoir inquiété l’arrière-garde lensoise : Sakhi et Yaya Sané ont aussi tenté leur chance, sans succès. Côté Sang et Or, rien à se mettre sous la dent avant la demi-heure de jeu, Kevin Fortuné préférant jusque-là éclater quelques ampoules sur les spots de l’Abbé-Deschamps. Ou comme dirait Hervé Mathoux dans Fifa, «» . Peut-être. Kevin Fortuné a le droit d'être amoureux, c'est même tout à son honneur et il n'est pas question de juger un homme sur ses sentiments. Mais là n'est pas le débat. Au-delà du romantique Fortuné, la recrue croate Ivan Lendric prend doucement ses marque mais bute trois fois sur Zacharie Boucher , sauvé aussi par son poteau à la 37Au retour des vestiaires, tandis que les Lensois décident de poursuivre la période des vendanges ou de faire briller Boucher, les Bourguignons font sagement le dos rond en attendant leur heure. Ou plutôt leur minute, la 83, celle où, sur un contre amorcé très bas, Yattara finit par tromper Vachoux. La réussite, qui avait du mal à choisir son camp (à la 68, l'Auxerrois Sakhi avait trouvé le poteau, répondant à celui de Lendric), se décide à sourire aux joueurs de l' AJA . Que le conseil municipal d' Auxerre envisage déjà les travaux pour la statue de Francis Gillot qui verra le jour au printemps prochain.