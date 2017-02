Auxerre enchaîne, Tours s'enfonce

24

Menu plutôt copieux en Ligue 2 ce soir, avec un seul score nul et vierge, entre Troyes et Nîmes La cautionétait à chercher du côté de Sochaux et de Moussa Sao , qui a permis aux siens de tenir en échec Laval (1-1), grâce à une frappe sublime aux trente mètres. Autre merveille, le but inscrit par Julien Toudic . L’attaquant du Red Star place une reprise de volée létale après une action collective sublime initiée par les siens, qui ont tenu en respect Strasbourg (1-1). Auxerre continue pour sa part de se faire plaisir en 2017 en l'emportant sur la plus petite des marges face à l' AC Ajaccio , grâce à un penalty de Gaëtan Courtet . Quatrième succès en cinq rencontres pour les Bourguignons depuis le début de la nouvelle année.Immense déception en revanche pour Tours , qui reste dans les bas fonds du classement après s’être une fois de plus incliné face à Bourg-en-Bresse (3-2). Les Tourangeaux menaient pourtant 2-1 à la pause avant de s'effondrer en fin de match.Dans les autres rencontres, victoire a minima pour le Gazélec Ajaccio face à Niort (1-0) tandis que Valenciennes a neutralisé Amiens (1-1), qui loupe ainsi l'occasion de mettre la pression sur Brest au sommet du classement. A contrario, Reims a tenu son rang en dominant Clermont (0-1) grâce à un but en pivot de Chavarría, et remonte ainsi sur le podium de la Ligue 2.