Auxerre colle un 9-0 au Paris FC

À peine officiellement de retour en Ligue 2 après de nombreux appels du SC Bastia , le Paris FC s'est offert un avant-goût de la Ligue 2 en match amical face à Auxerre , à l'Abbé-Deschamps. Une mise en bouche quelque peu difficile à diriger pour les Parisiens, qui se sont fait rouler dessus. Et c'est un euphémisme.Neuf à zéro. C'est le score irréaliste et sans appel de cette rencontre un peu trop amicale, peut-être, aux yeux des Parisiens. Côté auxerrois, Pape Sané s'est offert un triplé, Mohamed Yattara un doublé, alors que Philippoteaux, Sakhi, Sangaré et Ayé ont participé à la fête.Quand on vous dit que cette année sera celle de l'AJA. Rendez-nous Bastia