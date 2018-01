Autant en emporte Le Mans

À quelques heures d’affronter le LOSC en Coupe de France, les Manceaux retrouveront un adversaire qu’ils connaissaient bien il y a encore quelques années, et qui aujourd’hui leur rappelle un mauvais souvenir : celui du naufrage financier. Premier de son groupe de National 2, Le Mans FC a-t-il définitivement sorti la tête de l’eau ?

Par Adrien Girard

Propos de Richard Déziré, Grégory Cerdan et Thierry Gómez recueillis par Adrien Girard

Le hasard fait décidément bien les choses. À l’occasion des 32de finale de Coupe de France, Lille se déplace au Mans dans un MMArena qui n’avait probablement jamais connu de plus belle affiche. Le Mans FC, désormais dans la peau du petit poucet depuis sa liquidation judiciaire en 2013, face au LOSC, dans la peau du gros. Les Dogues étant eux-mêmes au début d’une possible crise financière, ils feront peut-être face à leur destin. Car, s'il y a encore quelques années, les Sang et Or avaient inscrit leur nom dans l’élite du foot français, ils ne sont aujourd’hui qu’un club amateur espérant retrouver un jour la lumière. Pour Richard Déziré, le coach des Manceaux, ce match de gala au MMArena n’est que «» . «» , avoue le technicien arrivé en 2015 dans la Sarthe. Il faut dire que le Mans FC revient de loin, de très loin.Retour en arrière. Lors de la saison 2010-2011, Le Mans change de nom et de stade, dans l’optique de voir plus grand. Le MUC72 devient alors Le Mans FC et déménage de Léon-Bollée pour s’installer au MMArena. Ce stade de plus de 25 000 places est à l’origine de l’écroulement du club sous la dette, et en 2013, c’est la liquidation judiciaire et la rétrogradation en DH. Aujourd’hui, les belles années du MUC72 sont derrière et les galères désormais enterrées. Un nouveau projet est lancé et ce n’est que le début, comme l'assure Grégory Cerdan, ancien capitaine et joueur emblématique du club (de 2003 à 2011), de retour depuis 2014. «Dans le processus de renaissance du club, Grégory Cerdan veut saluer le travail d’un homme, celui de Jean-Pierre Pasquier (président de 2013 à 2016). «» Son successeur, Thierry Gómez (actuel président du Mans FC) tient également à le féliciter : «Une suite qui a d’ailleurs été marquée par le retour de l’équipe première dans le maudit MMArena. «» Aujourd’hui, Le Mans FC est tranquillement installé en haut de son groupe de National 2 et a de grandes chances de grimper à l’échelon supérieur.Le but du projet emmené par Thierry Gómez et son staff, c’est de viser encore plus haut. «» , confie Thierry Gómez. «, explique Cerdan.» Cela commence peut-être par une victoire face à ses démons, ce samedi après-midi.