Aurier et son « gros mental »

Titulaire ce dimanche face à Guingamp , au Parc des Princes, Serge Aurier était également à l'honneur un peu plus tôt dans l'après-midi, sur France 2.Dans un entretien accordé au magazine, le latéral droit est notamment revenu sur la débâcle parisienne face au FC Barcelone , en mars dernier : «. »Forcément, l'ancien Toulousain n'a pas pu éviter les questions sur sa réputation, de plus en plus sulfureuse : «. »Mais si son avenir au PSG paraît encore incertain, surtout avec l'émergence d'un certain Thomas Meunier Serge Aurier n'a clairement pas l'intention de faire ses valises pour autant : «. »