Aurélien Joachim : « Ça n'a pas été une promenade tranquille »

Griezmann, Giroud et les autres ont beau faire peur à toutes les défenses du monde, le meilleur buteur du groupe A se nomme Aurélien Joachim. Le Luxembourg, les douches froides à Sofia, les cours au collège, Molenbeek... L'attaquant luxembourgeois vide les tiroirs avant de se présenter face à Hugo Lloris. Qu'il a déjà couché au match aller, d'ailleurs.

« Avec mon premier contrat pro, je gagnais moins que ce que j'avais au Luxembourg en travaillant ! Et à vingt-cinq ans, il n'y en a pas beaucoup qui auraient continué, mais moi, je l'ai fait. »

« J'étais professeur, et j'allais m'entraîner à Dudelange . J'étais prof en collège-lycée, c'est enrichissant de transmettre son savoir à des jeunes gamins, de voir leurs progrès, c'est quelque chose de bien. »

« Au CSKA , on a tout vu hein ! Pour recevoir mon premier salaire, j'ai attendu deux mois. On a été en stage en Turquie sept semaines en hiver, on n'a pas été payés sur les quatre derniers mois, c'était... On était premiers à la trêve, puis ensuite on a tout perdu. »

« Quand tu travailles la semaine à l'entraînement, que tu donnes tout, et qu'on ne te donne jamais ta chance, à un moment donné, mentalement ça devient difficile. »

« Mon genou a gonflé, gonflé... Ils ont dû le pomper, et après ça a été, mais c'est pour ça que j'ai raté le match à la maison contre la Hollande. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça avant, et un autre médecin m'a dit qu'il n'utilisait plus ce produit depuis des années parce qu'il avait eu quelques cas similaires. »

Propos recueillis par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est clair que c'est pas mal, et ce, malgré le fait que j'ai raté le match contre les Pays-Bas (1-3) à la maison, car j'étais blessé. Marquer quatre buts en cinq matchs, ça n'arrive pas souvent, donc ça fait plaisir.Non, ça c'était pour un copain à moi qui m'avait dit : «» Donc c'était plutôt une dédicace !Oui, ça montre que dans le football d'aujourd'hui, les petites nations sont de plus en plus fortes. Pour les grandes nations, ça devient difficile, on voit moins de scores larges comme il y a quatre ou cinq ans. L'écart de niveau devient de plus en plus petit.Franchement, j'en ai aucune idée !Moi, j'ai 31 ans, je prends encore du plaisir, et si, au passage, j'arrive à marquer plus de buts que celui qui en a marqué le plus, je serai content. Mais bon, ce n'est pas mon objectif principal. Je veux d'abord prendre du plaisir et profiter des dernières années.Oui ! C'est pour ça, j'hésite à le prendre dimanche !Ah, je pense que ça doit rester quelque chose de spécial ! Normalement, c'est Mario Mutsch notre capitaine, moi je n'ai pris le brassard que quand il était blessé.J'ai toujours habité en Belgique , mais j'allais à l'école au Luxembourg et mes parents travaillaient au Luxembourg. J'ai commencé le foot assez tard, vers douze ans, et j'ai grimpé les échelons petit à petit.Moi, j'ai joué en Belgique jusqu'à mes dix-huit ans, puis je suis parti une saison en Allemagne . Et j'ai connu une blessure, j'ai arrêté un an, et j'ai dû reprendre mes études. J'ai repris le football petit à petit au Luxembourg et je suis passé pro à 25 ans par hasard, donc je n'ai pas vraiment eu un parcours normal. Mais sinon, je pense que le problème, ce n'est pas de rester jouer en Belgique , ou d'aller en France . C'est de passer le cap pro, c'est ça qui est le plus difficile pour un joueur luxembourgeois. Peu importe dans quel championnat, c'est le plus difficile je pense. Avec les résultats qu'on a en ce moment, c'est une bonne vitrine pour tous les joueurs du Luxembourg.C'est surtout la blessure qui m'a empêché de jouer pendant un an. Il a fallu que je retombe sur mes pattes, donc j'ai passé mon diplôme de STAPS en Belgique , puis je suis retourné jouer au Luxembourg . Ensuite, je suis parti à Dudelange , on a été champions, on a joué les qualifications pour la Ligue des champions. J'ai marqué huit buts en sept matchs, donc on est venu me chercher pour aller jouer en Hollande, en première division. Et puis c'était parti.C'est sûr même ! Avec mon premier contrat pro, je gagnais moins que ce que j'avais au Luxembourg en travaillant ! Et à vingt-cinq ans, il n'y en a pas beaucoup qui auraient continué, mais moi, je l'ai fait.Il y a deux ans où je n'ai pas joué en sélection, parce que l'entraîneur qui était en place à ce moment-là (Guy Hellers) voulait que je laisse tomber mes études pour me concentrer sur le football. Je lui avais dit non, que mes études étaient plus importantes que la sélection. Et quand l'entraîneur qu'on a maintenant ( Luc Holtz ) est arrivé, il m'a dit que je pouvais suivre mes cours et venir aux stages avec l'équipe. À partir de ce moment-là, je suis revenu.Oui, j'ai pris un mi-temps. J'étais professeur, et j'allais m'entraîner à Dudelange . J'étais prof en collège-lycée, c'est enrichissant de transmettre son savoir à des jeunes gamins, de voir leurs progrès, c'est quelque chose de bien.Oui ! J'ai passé une saison là-bas, et le CSKA , c'est quand même un club à part, on a connu des hauts et des bas, mais c'est une ville où je me plaisais bien. Donc aller là-bas pour le premier match des éliminatoires et marquer, c'était un bon retour à Sofia ! Mais c'est dommage qu'on ait perdu à la dernière minute...Non, j'avais une voiture là-bas, un appartement, j'habitais au centre, je connaissais la ville, je roulais sans GPS. Je me sentais bien, je n'ai jamais eu de problèmes.On a tout vu, hein ! Pour recevoir mon premier salaire, j'ai attendu deux mois. On a été en stage en Turquie sept semaines en hiver, on n'a pas été payés sur les quatre derniers mois, c'était... On était premiers à la trêve, puis ensuite on a tout perdu. Il n'y avait plus d'eau chaude, plus de lumière dans le vestiaire. Le bus, ils ne l'avaient pas payé... C'était incroyable.Surtout que je m'étais blessé lors de mon dernier match avec le CSKA . Le club a fait faillite à la fin de la saison, je n'avais plus de contrat, donc c'était un peu galère pour trouver un club après ça. J'ai fait un test à Burton où Jimmy Floyd Hasselbaink m'a voulu. Mais je suis arrivé en août, j'avais raté toute la préparation. L'équipe a bien tourné au début de saison, c'était difficile. Et dès que Nigel Clough est arrivé, j'ai compris que c'était terminé... Tous les étrangers, il les a mis un peu... Ça se voyait que c'était terminé.Non. À un moment, je venais de jouer contre l' Espagne , je suis revenu, et il m'a dit : «» Et ce n'est même pas lui qui est venu me le dire, il a envoyé un adjoint . Mais le président est resté correct, il m'a payé la fin de mon contrat et voilà, on s'est quittés.Quand tu travailles la semaine à l'entraînement, que tu donnes tout, et qu'on ne te donne jamais ta chance, à un moment donné, mentalement, ça devient difficile. Même quand je jouais et que je marquais avec la sélection, ça ne changeait rien. Alors que c'est la League One ! Ce n'est pas non plus la Premier League, hein. Donc je suis parti, je suis allé en D2 belge où j'ai eu du temps de jeu, on a été champions et le club n'a pas eu sa licence pour jouer en D1 !Oui, c'est en plein Molenbeek ! Moi, j'étais à l'hôtel, au milieu, tranquille. Après, dans les médias, ils exagèrent aussi toujours un peu. Ce n'était pas non plus Bagdad.C'est clair qu'avec Sofia et l'Angleterre, puis le White Star qui n'a pas eu sa licence alors qu'on devait jouer en première division, ça n'a pas été une promenade tranquille !Non. Jouer au foot, c'est pour le plaisir. Même si les trucs à côté ne sont pas toujours drôles, ça reste le plus beau métier du monde. Maintenant, je suis bien au Lierse où c'est ma deuxième saison. Et puis ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !C'est sûr. Mais là où je suis maintenant, ce n'est pas un club à problèmes. Tout est toujours payé à temps, ils sont corrects.J'avais reçu un coup dans le genou, et le cartilage avait un peu souffert. Il fallait me faire une piqûre pour recouvrir le cartilage, mais il y avait des hormones animales dans le produit et j'étais allergique. Mon genou a gonflé, gonflé... Ils ont dû le pomper, et après ça a été, mais c'est pour ça que j'ai raté le match à la maison contre la Hollande. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça avant, et un autre médecin m'a dit qu'il n'utilisait plus ce produit depuis des années parce qu'il avait eu quelques cas similaires.Je pense que si un jeune veut progresser, c'est mieux pour lui d'aller jouer en D2 hollandaise que de rester en D1 au Luxembourg, ça c'est sûr.Il s'est lancé dans l'immobilier, il a ouvert une agence. Il s'est mis au triathlon aussi, il galère en natation, mais bon, en vélo il est bon donc ça s'équilibre !On va y aller tranquille. On a pris trois points contre la Biélorussie comme on voulait, c'était le plus important. Après, contre la France, ça reste un match de gala pour nous. On n'a rien à perdre, si on prend n'importe quel joueur chez lui, il vaut autant que toute notre équipe, donc bon. Nous, on vient pour prendre du plaisir, qu'on se mette à onze derrière ou à onze devant, ça ne change rien !