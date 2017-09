Aulas s'en va-t-en guerre

Le président de l'Olympique lyonnais a entamé tambour battant la saison, en ciblant à plusieurs reprises la concurrence supposément déloyale que lui opposent l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Problème : Jean-Michel Aulas mène ce combat tout seul, alors que son nouveau discours en faveur d'un football hexagonal plus égalitaire semble entrer en contradiction avec ses déclarations passées.



Jean-Michel contradiction

L’arroseur arrosé

Par Adrien Candau

Propos de Vincent Chaudel et Bernard Caïazzo recueillis par AC. Autres propos tirés de L'Équipe.

Un jour, Jean-Michel Aulas a eu une formule qui résumait bien sa vision d'un football français qui devait se tourner vers ses locomotives : «» Dans les années 2000, alors que l'OL piétine le championnat, le président des Gones est catégorique : la Ligue 1 doit miser sur ses mastodontes. Un discours éloigné de celui qu’il tient vis-à-vis des deux formations dominantes actuelles, l'AS Monaco et surtout le Paris Saint-Germain.Pourtant, les arguments du grand manitou lyonnais, qui dénonce une trop grande distorsion de concurrence au sein du football français, n'ont rien d'absurde. Le combat mené par Aulas épouse deux causes principales : d'une part, l'inflation des prix des transferts, dont serait en grande partie responsable le PSG : «» D'autre part, il s'attaque aux avantages inhérents aux statuts actuels du PSG et de Monaco , le premier bénéficiant des financements de QSI, le second de faveurs fiscales bien connues, qui tueraient dans l’œuf tout suspens pour le titre en Ligue 1 : «Des arguments audibles, mais à revers de la vision qui semblait autrefois imprégner Aulas, lui qui a longtemps plaidé pour un football français comme européen plus vertical et élitiste. Car si Jean-Michel Aulas plaide désormais pour les « exclus du système » , il n'a pas franchement cherché à défendre les clubs français du bas de l'échelle par le passé. En atteste la politique de l'OL sur les droits TV du championnat. Aulas est toujours resté inflexible sur la question : la manne télévisuelle doit récompenser les grands clubs, augmentant leur compétitivité à l'échelon européen, favorisant le rayonnement du championnat français à l'international. «» , soutenait encore Aulas en octobre dernier. «» , (748 millions d'euros par an pour la période 2016-2020, soit une augmentation de 23% par rapport au cycle 2012-2016), comme le relève l'économiste du sport Vincent Chaudel.Pas étonnant de constater que le président de l'OL est ainsi bien seul dans sa croisade anti-PSG, alors que la majorité des présidents de club de Ligue 1 voient dans le mastodonte parisien une opportunité économique. «» , pose le président de Montpellier Laurent Nicollin. «, poursuit Vincent Chaudel.» Quant à l'explosion des salaires que le président lyonnais impute au PSG, elle semble tout aussi contestable : «Aulas dénonce également une mainmise du PSG et de l'ASM sur les places qualificatives pour la C1, un problème qu'il a ironiquement participé à créer. Le président de l'OL est membre fondateur et membre du comité exécutif de l’Association européenne des clubs, qui représente les intérêts des clubs européens. Une organisation dont la direction est dominée par les formations les plus puissantes du football continental et qui n’a cessé de gagner en influence auprès de l’UEFA ces dernières années. En atteste la dernière réforme de la Ligue des champions, qui garantit l'accès à la C1 aux quatre clubs issus des quatre championnats européens majeurs, au détriment des formations appartenant aux ligues mineures. Elle prévoit aussi une augmentation de 50% des revenus des clubs participant à la C1, contre une hausse de seulement 23% pour ceux participant à la C3, creusant ainsi l'écart entre les équipes disputant les deux compétitions.Une logique élitiste qui ne profite pas vraiment à la France, puisqu'elle permet aux «» , relevait le président de Saint-Étienne Bernard Caïazzo àrécemment. L'Hexagone semble donc condamné à se satisfaire de deux qualifiés directs pour la C1, deux places appelées à être trustées par le PSG et Monaco dans les années à venir. Une impasse pour l'OL et pour son président, dont l'accès à la C1 devient plus restreint : «, observe le président caennais Jean-François Fortin.» «» , conclut Vincent Chaudel. Tout le monde, sauf Jean-Michel Aulas.