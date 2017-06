Aulas remet en cause le départ de Lacazette

En marge de la victoire lyonnaise en finale de Ligue des champions féminines, Jean- Michel Aulas s'est arrêté en zone mixte.Évidemment, le président de l'OL s'est réjouit du succès des siennes, mais il a évoqué un autre évènement de la journée aux goûts de victoire : l'interdiction de transfert pour l'Atlético de Madrid. Une aubaine pour Lyon puisqu'il s'agissait de la priorité d'Alexandre Lacazette, dont le transfert était bouclé. «» explique JLM.Une décision qui rebat totalement les cartes pour l'avenir de Lacazette, qui a lui même sous-entendu qu'il pourrait rester quelques mois de plus dans le Rhône, pour le plus grand bonheur de son président : «Jean- Michel Aulas est clair, s'il peut conserver son buteur, il ne s'en privera pas : «» Pourtant, d'autres clubs sont déjà aux aguets, notamment Arsenal et Manchester United. Les Red Devils songeaient d'abord à Griezmann, mais l'interdiction de transfert qui frappe l'Atlético réduit les chances de départ de Grizou. Le plan B serait alors Alexandre Lacazette.Retour à Lacaz'départ.