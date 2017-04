Aulas prévient ses joueurs

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour jouer contre des Turcs, il faut motiver ses troupes. Et papa Aulas l'a bien compris.Ce soir, à Lyon , aura lieu le quart de finale aller de la Ligue Europa, entre l'OL et le Beşiktaş Istanbul. Et le président Jean-Michel Aulas a tenu à motiver ses joueurs, en soulignant les enjeux de ce match : «(...)» , a déclaré Aulas dans le. Pour le Rhodanien, ce match dépasse le cadre du football, c'est le projet lyonnais qui en dépend. Pression positive ou négative, s'ils jouent comme au tour précédent face à la Roma, ils ne devraient pas avoir trop de problèmes.Et si l'OL gagnait la Ligue Europa, il pourrait y avoir quatre clubs français en C1 l'année prochaine. Notre Grand Quatre à nous.