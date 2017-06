Aulas : « On était heureux d'être avec Loulou Nicollin »

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils avaient beaucoup de points communs.D'où le respect mutuel puis l'amitié qu'ont partagés Jean-Michel Aulas et Loulou Nicollin pendant toutes ces années. C'est pour ça que le président lyonnais rend un dernier hommage à son «» , à son «» et homologue montpelliérain, cet «» . Pour, JMA a tenu à évoquer cette «» .Pour le président de l'Olympique lyonnais, Loulou Nicollin restera comme un «» et se remémore l'année 2012, celle où le MHSC est devenu à la surprise générale champion de France . «"Tu vas être champion.""Non, c'est pas possible. Montpellier est un club trop familial pour ça."Ancelotti s'en souvient aussi.