Entraîneur d’un Olympique lyonnais mal en point et 8du championnat, Bruno Génésio est de plus en plus discuté au sein des supporters lyonnais.Assez pour nécessiter l’intervention en grande pompe de son président, Jean-Michel Aulas , sur Eurosport., affirme Aulas, qui ne prend pas en compte ses tweets critiques dans la case «» .» , prévient néanmoins Aulas.Le président de l’OL sera donc fixé d’ici un mois, après notamment un choc contre Monaco , les deux rencontres de Ligue Europa contre Everton et donc le derby face au rival stéphanois.Un calendrier chargé pour un mois couperet.