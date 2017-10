Aulas aurait censuré une banderole du Virage Sud

3

LG

Aulas répare, Aulas remplace.Avec seulement une petite victoire sur les huit derniers matches toutes compétitions confondues, l’OL marchait sur des charbons ardents lors du choc d’ouverture de la 9journée de Ligue 1, contre Monaco . La victoire obtenue au bout du suspense par la botte de Nabil Fékir (3-2) et une troisième place provisoire ne suffiront peut-être pas à éteindre un début d’incendie entre le club et ses supporters, particulièrement virulents dans leurs banderoles ce vendredi soir.A tel point que Jean-Michel Aulas aurait demandé aux stadiers de faire le ménage et de retirer l’une d’entre elles, qui disait : «» .Des vidéos postées ensuite sur les réseaux sociaux voient les hommes à chasubles orange demander aux ultras du Virage Sud de retirer la banderole, ce qui est soupçonné d’être une injonction directe du Président du club, Jean-Michel Aulas Le Virage Sud, qui présente la particularité d’être constitué d’une nébuleuse de petits groupes ultras indépendants ainsi que de «» , est réputé pour ses relations difficiles avec le patron d’OL Groupe. Pas de quoi arranger la, donc.