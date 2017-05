Aulas : « aucune raison d'imaginer un changement d'entraîneur »

0

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus de points que l'an dernier, plus de buts marqués, plus de matchs disputés avec l'Europa League, et pourtant l'OL ne terminera pas sur le podium en 2016-17.Après la victoire à Montpellier (1-3, avec un but de Nabil Fekir et un doublé d' Alexandre Lacazette ), Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la question qui brûle les lèvres de tout le monde : Bruno Génésio sera-t-il encore entraîneur de l'OL la saison prochaine ?» , a réfuté Jean-Michel Aulas , qui concède simplement que «» pourrait être «» . Jean-Michel Aulas , l'autre