Aulas appuie Genesio

Il y a encore une dizaine de jours, Bruno Génésio affirmait qu'il croyait encore à un retour de l'OL dans la course au titre.Après la déroute ce dimanche dans le Chaudron, Lyon , qui compte douze points de retard sur le podium (avec un match en moins à disputer contre le FC Metz ), doit désormais regarder derrière lui. Et le coach lyonnais semble plus que jamais fragilisé.Interrogé à ce sujet en zone mixte à la fin de la rencontre, Jean-Michel Aulas a d'abord fait mine de ne pas comprendre la question avant de balayer des «» , parce que «» .Moins candide que son président, le capitaine Maxime Gonalons a quant à lui tiré la sonnette d'alarme : «» .