Augustin, une vraie doublure pour Cavani ?

Depuis le début de saison, Edinson Cavani a su se rendre indispensable et compenser mathématiquement le départ de Zlatan Ibrahimović. Mais derrière, ni Hatem Ben Arfa ni Jesé ne peuvent assumer le rôle d'avant-centre, et le PSG n'a que Jean-Kévin Augustin pour pallier une éventuelle blessure du Matador. Trop tendre ?

1k

« Ce sont souvent des has been au mercato d'hiver. » Robert Valette, ancien ponte de la formation lyonnaise

Augustin, le padawan de Cavani ?

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La question s'est posée tout l'été, et finalement, le PSG a recruté l'Espagnol Jesé Rodríguez. Attaquant certes, mais absolument pas avant-centre. Elle se pose donc de nouveau à l'approche du mercato d'hiver : les dirigeants parisiens vont-ils tenter de s'offrir un autre numéro 9 en mesure de suppléer l'Uruguayen Edinson Cavani ? Hier dans l'ombre – et surtout à droite – de Zlatan Ibrahimović, le Matador est aujourd'hui le titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque parisienne. Et sa seule vraie alternative dans le camp parisien s'appelle Jean-Kévin Augustin, grande star de l'Euro U19 2016, mais encore vrai novice en Ligue 1. Dans l'optique d'une deuxième partie de saison qui s'annonce chargée entre la seconde phase de Ligue des champions et une Ligue 1 où Nice et Monaco ont une vraie carte à jouer, Paris peut-il se permettre d'aller à la guerre avec les seuls Cavani et Augustin ? A priori, entre promouvoir un centre de formation «» , et sécuriser les ambitions – «» –, Bertrand Rebours estime que les Franciliens devraient investir en janvier. Le directeur technique de l'AC Boulogne-Billancourt a beau apprécier Augustin, qu'il a vu grandir dans son club, il ne l'en estime pas moins «» . La faute à un temps de jeu trop faible (une seule titularisation et sept entrées en jeu en Ligue 1), mais aussi à des carences dans l'effectif parisien. «» En clair, un mercato estival foiré dans les grandes largeurs, et donc la nécessité de rectifier le tir l'hiver venu. Mais la bonne volonté du père Noël, l'ancien de la formation lyonnaise Robert Valette n'y croit pas trop.has beenhas been» Il n'y a donc pas trop à cogiter pour l'éducateur qui a vu passer Karim Benzema et Alexandre Lacazette : «» Surtout que, contrairement à une équipe en difficulté qui lutte pour sa survie en championnat, Paris a le luxe d'offrir un contexte favorable : «» Seul hic dans le raisonnement de Valette selon Rebours, c'est que le PSG n'est pas l'OL : «» Le dirigeant de l'ACBB est néanmoins d'accord avec le retraité lyonnais sur un point : il faut donner du temps à Augustin. «» Difficile néanmoins de sortir Cavani du onze, alors Rebours s'imagine bien Unai Emery utiliser un 4-4-2 pour les matchs les plus abordables, une configuration «» . À moins que le technicien espagnol ne reste fixé sur ses schémas actuels, auquel cas Augustin pourrait gratter des minutes «» .Surtout qu'à l'image de son aîné sud-américain, JKA n'est pas un élément qui veut absorber la lumière, mais bien un joueur au service du collectif. Avec le goût pour l'effort et la constance qui vont de pair : «» Généreux et travailleur, Augustin peut-il néanmoins assumer de remplacer au pied levé Cavani pour un huitième ou un quart de Ligue des champions ? Ou encore assumer les conséquences d'une performance ratée dans un tel scénario ? «» , argumente Valette. Quant à son époque lyonnaise, Benzema ou Lacazette ont été poussés à l'eau : «» Idem pour Augustin ? «» Ou plusieurs choses, car en plus du talent, il a une tête bien faite si l'on en croit Bertrand Rebours : «» La décision revient aux têtes pensantes du PSG.