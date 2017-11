Augustin a présenté ses excuses à Ripoll

AG

L'avenir en Bleu s'éclaircit pour Jean-Kevin Augustin.L'attaquant de Leipzig n'a pas été convoqué avec l'équipe de France espoirs depuis le 2 septembre dernier. Date à laquelle il avait été écarté du groupe par Sylvain Ripoll , son sélectionneur, à cause de «» . Dans un entretien accordé à, l'ancien attaquant du PSG explique que le climat s'est détendu. «» , a confié JKA.Augustin, qui s'éclate désormais en Bundesliga, n'attend plus qu'une convocation avec les Bleuets pour tirer un trait sur cette histoire. «Difficile de ne plus le sélectionner après sa roulette face au FC Porto.