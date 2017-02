Aucun problème pour la Fiorentina

0

Fiorentina 3-0 Udinese

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un but juste avant la mi-temps, un autre à la demi-heure de jeu, un dernier en fin de partie, et voilà la Fio qui renoue avec le succès.À domicile, les Florentins ont fait la loi face à Udinese . Auteurs d'une bonne première mi-temps, les locaux ont logiquement ouvert la marque par Borja Valero , à l’affût après une barre transversale. Pas beaucoup plus mise en danger en seconde période, la Fiorentina a profité d'une frappe déviée de Khouma Babacar pour doubler le score et s'assurer les trois points, qui lui permettent de prendre la septième place (à trois unités de la quatrième). Pour le fun, Federico Bernardeschi a ajouté un troisième pion sur un penalty après une main de Seko Fofana C'est ce qu'on appelle une victoire maîtrisée.