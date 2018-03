Aucun arbitre britannique à la Coupe du monde

NB

La sélection anglaise sera décidément bien seule en Russie cet été.Le 14 mars, Theresa May, Première ministre britannique, annonçait que la famille royale britannique ne ferait pas le déplacement en Russie pour y soutenir sa sélection . Deux semaines plus tard, la FIFA a officialisé la liste des 36 arbitres qui officieront pendant le Mondial et Ô sacrilège, aucun représentant du Royaume n'a été sélectionné, une première depuis la Coupe du monde 1938 en France . Mark Clattenburg, figure de proue de l'arbitrage britannique, avait arbitré la finale de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal mais a perdu sa place au plus haut niveau en quittant la Premier League pour aller arbitrer en Arabe Saoudite en février 2017.Que les supporters de Paris se rassurent, Deniz Aytekin n'est pas sélectionné non plus.