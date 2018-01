Aubameyang signe à Arsenal

LMC

Nouveau coup de canon à Arsenal Après avoir recruté Alexandre Lacazette pour 53 millions d'euros cet été, lesont mis le pactole en signant Pierre-Emerick Aubameyang pour un montant estimé à 63,75 millions d'euros, selon Eurosport Allemagne . À 28 ans, le Gabonais devient donc le joueur le plus cher de l'histoire du club londonien et succède, ainsi, à Alexandre Lacazette qui n'aura hérité du trône que pendant six mois.Arrivé en Allemagne en 2013, l'attaquant quitte donc la Ruhr après avoir planté 141 buts en 212 matchs avec le Borussia.Özil-Mkhitarian-Lacazette-Aubame. Un quatuor qui envoie déjà du bois sur le papier.