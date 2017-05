Aubameyang est décidé à quitter Dortmund

36

Aubam démasqué. Pierre-Emerick Aubameyang , l'attaquant gabonais de Dortmund , a des envies d'ailleurs et il le fait savoir. Selon, il aurait fait part de ses envies de quitter le club à ses dirigeants en début de semaine. Annoncé avec insistance au PSG , Aubam pourrait aussi faire le choix d'accepter le pont d'or que lui propose la Chine Le Tianjin Quanjian aurait déjà préparé une offre de quatre-vingt-cinq millions d'euros. Faut-il encore que le président du Borussia Hans-Joachim Watzke et son directeur sportif Michael Zorc acceptent de laisser partir leur meilleur buteur, sous contrat jusqu'en 2020. Cette saison, Aubameyang a fini en tête du classement des buteurs en Bundesliga avec trente et un buts. Pour le remplacer, les dirigeants de Dortmund pensent à Max Kruse , l'attaquant du Werder Brême Le divorce semble inévitable.