KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce qui est sûr, c'est que PEA aura laissé sa trace au Borussia Dortmund Ce samedi après-midi, le BVB affrontait Rielasingen-Arlen pour le compte du premier tour de la Coupe d' Allemagne . Une formalité, une victoire tranquille 4-0, et un triplé pour Pierre-Emerick Aubameyang . Grâce à ces trois buts, l'ancien Stéphanois devient le meilleur buteur étranger de l'histoire du club avec 124 pions. Il dépasse ainsi le Suisse Stéphane Chapuisat et ses 123 buts, et se rapproche d'ami Preissler (168), le meilleur buteur de l'histoire du Borussia.Ce serait bête de partir maintenant.