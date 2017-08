Aubameyang confirme sa volonté de partir lors d'un Instagram Live

HL

PEA dans sa toile. Pierre-Emerick Aubameyang n'en peut plus de Dortmund . Il n'a qu'un rêve : retrouver l' Italie et l' AC Milan , club duquel il a porté les couleurs entre 2007 et 2011.Alors, quand on lui demande en direct sur Instagram s'il va rejoindre l'équipe entraînée par Vincenzo Montella , l'ancien stéphanois ne tourne pas autour du pot : «» . Un petit live qui devrait crisper encore un peu plus la relation tumultueuse entre l'attaquant de vingt-huit ans et les supporters du club de la Ruhr.Prochain épisode : Serge Aurier