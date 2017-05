Aubameyang aurait choisi Paris

AA

Ça se concrétise. Le PSG ou la Chine , Aubameyang aurait tranché. Le médiaa dévoilé lundi les intentions du Gabonais et l'attaquant du Borussia Dortmund souhaiterait rejoindre le club de la capitale.En effet, on peut lire dans les colonnes du média allemand que Pierre-Emerick Aubameyang allait repousser l'offre du Tianjin Quanjian. Pour cause, le joueur du BVB privilégierait le Paris-SG pour la saison prochaine. Et si aucune offre n'a été formulée jusqu'ici, le directeur sportif des Michael Zorc , a affirmé qu'il allait rencontrer son joueur pour discuter de son départ dans les prochains jours. Du côté parisien, Nasser Al-Khelaïfi est en train de discuter avec les dirigeants, lui qui rêve depuis plusieurs mois d'associer Edinson Cavani à PEA.Le transfert devrait avoisiner les 70 millions d'euros. Costaud.