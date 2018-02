Aubameyang-Arsenal, faits pour s'entendre ?

Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Arsenal à la fin du mercato hivernal, après une fin d’histoire un peu mouvementée avec le Borussia Dortmund qui l’avait acheté 13 millions d’euros en 2013 à Saint-Étienne. L’attaquant international gabonais est devenu la recrue la plus chère de l’histoire des Gunners (63 millions d’euros + bonus), et il a plutôt bien commencé son séjour londonien en marquant face à Everton le 3 février (5-1). Suffisant pour dire que l'aventure entre PEA et les Londoniens va forcément marcher ?

Il rêvait du Real Madrid, ce sera Arsenal

Est-il fait pour Arsenal ?

Il est plus à l’aise dans l’axe

Son image a-t-elle été écornée ?

Par Alexis Billebault

Dans un coin de sa tête, Pierre-Emerick Aubameyang avait toujours l’espoir de jouer un jour pour le Real Madrid , son club de cœur. Il en avait fait la promesse à son grand-père. Comme il ne faut jamais insulter l’avenir, personne ne peut aujourd’hui affirmer que le buteur gabonais de 28 ans ne portera jamais le maillot madrilène. Mais depuis fin janvier, son avenir s’écrit à Londres, dans une autre capitale. Arsenal n’est pas le Real : lesn’ont plus remporté la Premier League depuis 2004, et même s’ils ont soulevé la Cup et le Community Shield en 2014, 2015 et 2017, leur étoile – et celle de ce bon vieux Arsène Wenger – a un peu pâli ces dernières années. «(Beijing Guan et Guangzhou Evergrande, ndlr)(18 millions d’euros par an, contre 9,5 millions d’euros en Allemagne ).» , estime Gernot Rohr , qui a connu PEA lorsqu'il était le sélectionneur du Gabon » , intervient Patrick Mboma, l’ex-buteur des Lions indomptables camerounais. Didier Ovono , le partenaire d’Aubameyang en sélection, est quant à lui beaucoup moins nuancé. «L’attaquant gabonais a quitté l’ Allemagne avec des statistiques personnelles impressionnantes (152 buts, 32 passes décisives toutes compétitions confondues). Faruk Hadžibegić, qui fut son entraîneur à Dijon , alors en Ligue 2 (2008-2009), ne se fait guère de mouron pour son ancien poulain. «» , résume le technicien bosnien. «» , reprend Rohr.Comme à Dortmund en 2013, Aubameyang déboule dans un club où la concurrence dans le secteur offensif existe, même si Olivier Giroud est parti à Chelsea . «» , clame Ovono. Le 3 février contre les fantômes d’ Everton , PEA a été titularisé par Wenger en pointe, dans un 4-2-3-1 avec Iwobi, Özil et Mkhitaryan derrière sa recrue phare. «» , souffle Rohr. Dortmund , Aubameyang a pas mal évolué sur le côté droit, avant d’être le plus souvent installé dans l’axe. C’est dans ce registre qu’ Arsène Wenger semble vouloir l’utiliser. «» , tranche Hadžibegić. «» , poursuit Gernot Rohr Didier Ovono partage l’avis de son ancien sélectionneur : «» Depuis la Gironde, Rohr est persuadé de la rapide adaptation du Gabonais : «Son départ de Dortmund ne s’est pas fait dans le feutré. Les derniers mois de la cohabitation entre Aubameyang et les dirigeants allemands ont été perturbés par certaines tensions. PEA a pris quelques libertés avec la discipline de groupe, et son comportement a agacé ses employeurs. «, note l’agent Stéphane Canard. Didier Ovono , quant à lui, est moins tranché dans son analyse : «» Rohr est de son côté persuadé que l’image de l’attaquant n’a pas trop souffert de ces crispations avec ses anciens dirigeants : «