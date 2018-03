Au Nord, c'était la Joconde

Fin janvier, le ministre de la Culture a sous-entendu qu'un prêt de la Joconde ne relevait pas du domaine de l'impossible. Depuis ce jour, les Lensois imaginent Mona Lisa débarquer au Louvre-Lens, et joueurs et supporters des Sang & Or mouillent le maillot pour faire venir le sourire le plus célèbre du monde.

Si on en croit Goldman, il suffira d'un signe pour déclencher toute une série d’événements. C'était vrai pour entrer dans le top 50 en 1981, ça l'est aussi pour agiter toute une ville en 2018. Le signe en question est venu sans prévenir du ministère de la Culture, le 23 janvier dernier. Dans un salon de la rue de Valois, entre deux tables à dorures, un drapeau bleu-blanc-rouge et un autre de l'Union européenne, la ministre Françoise Nyssen présentait ses vœux aux acteurs du monde de la culture et jetait un pavé dans la mare. «» , démarre-t-elle gentiment, avant d'envoyer un hochement de tête au directeur du plus grand musée du monde. Et d’enchaîner : «Il n'en fallait pas plus à Sylvain Robert , maire de la ville de Lens où un deuxième Louvre a ouvert en 2012, pour s'engouffrer dans la brèche. Ni une, ni deux, il trempe sa plume dans l'encre noire et envoie une lettre au président de la République pour demander le prêt de Mona Lisa au Louvre-Lens. Explications de l'intéressé : «» La suite de l'histoire, c'est le RC Lens qui va l'écrire.Cette histoire de Joconde à Lens , Arnaud Desmaretz ne la prend pas à la légère. Président de la Fédération Lens United, qui regroupe une grande partie des groupes de supporters Sang & Or, il décide de lancer le deuxième étage de la fusée et d'utiliser l'arme de destruction massive de la ville : le stade Bollaert. «» Bonne nouvelle, le hasard fait parfois bien les choses et le derby contre Valenciennes – un des plus gros matchs de la saison – est programmé pour le 10 février à Lens . Arnaud Desmaretz retrousse ses manches et contacte le club et les joueurs pour les faire tourner dans un clip de soutien. Jérémy Vachoux , le goal du RC Lens , est embrigadé et lance sa carrière d'acteur : «» Avec plusieurs autres joueurs comme Frédéric Duplus, Walid Mesloub , Christian Lopez ou encore le directeur général Arnaud Pouille, il file dans l'amphithéâtre de la Gaillette tourner quelques prises et mettre la vidéo dans la boîte. Desmaretz fait monter le tout par les étudiants de l'IUT de la ville qui mêlent les interventions des joueurs à celles d'autres habitants de la ville, puis s'arrange avec le club pour que le clip soit diffusé sur les écrans géants de Bollaert avant le derby.Desmaretz veut marteler le message et fait également déployer un gigantesque tifo de la Joconde en tribunes. «, commente Vachoux en se souvenant de son entrée sur le terrain.» Une initiative qui rappelle celle des supporters de Nicosie, qui avaient sorti une banderole «» lors d'un match de C1 contre Tottenham en référence aux sculptures du Parthénon exposées au British Museum.Après avoir rédigé la lettre au président qui a lancé la machine, Sylvain Robert est satisfait de voir que le club de sa ville a pris la tête du cortège. «» Et en dressant un bilan de la mobilisation, il résume la situation : «» Sauf qu'au-delà d'offrir de belles images et de faire frissonner Jérémy Vachoux , il faut surtout convaincre ceux qui peuvent décider du déménagement de Mona Lisa. Et pour décrocher la Joconde du mur jaunâtre contre lequel elle est scotchée toute l'année à Paris, il va falloir se lever tôt.Françoise Nyssen le sait bien et rappelle que ces dernières décennies, la toile n'a bougé que deux fois : «» Le souci, c'est que ces prêts avaient été décidés directement par l'Élysée au mépris des avis des conservateurs, et que la Joconde est revenue endommagée. Alors, les dirigeants actuels du Louvre mettent leur veto à tout nouveau déménagement, même si la ministre de la Culture est persuadée de mener un combat juste : «Une décision du gouvernement reste le moyen le plus sûr de passer outre les réticences des conservateurs du musée, d'où la lettre de Sylvain Robert qui est prêt à aller plus loin : «» Il y a effectivement des limites à ne pas franchir. Même quand on attire sept millions de visiteurs par an.