L'Atlético bombe le torse face à Valence

Atlético (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Savić (Giménez, 29e), Godín (Juanfran, 51e), Hernandez - Correa, Koke, Saúl, Carrasco (Gabi, 62e) - Costa, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Valence (4-4-2) : Neto - Vezo, Gabriel, Garay, Gayà - Maksimović (Soler, 65e), Parejo, Kondogbia, Latorre (Rodrigo, 62e) - Mina, Zaza. Entraîneur : Marcelino

L’ Atlético sera donc le seul concurrent au Barça cette saison.Au bout de treize journées sans défaite et deux petits nuls contre le Real Madrid et Barcelone, Valence s’avançait comme un prétendant à la couronne d’ Espagne . Trois mois plus tard, lessont toujours bien assis sur le podium de la Liga, mais après trois défaites consécutives en championnat, plus personne ne croit au titre à Valence.À Madrid, en revanche, tout va bien pour l’ Atlético Diego Costa est de retour et les victoires s’enchaînent. C’est donc desen confiance qui ont accueilli Valence ce dimanche soir. Et desen confiance, cela donne des courses dans tous les sens, des enchaînements de passes, des tacles en pagaille et des occasions franches. En face, Valence tente de tenir le rythme, mais tient exclusivement grâce aux exploits de son portier, Neto , intraitable sur une frappe de Saúl Ñíguez (23) comme sur une tête puissante de Diego Costa qui prenait le chemin de la lucarne (35).Dépassé et totalement inoffensif (aucune frappe cadrée), Valence, toujours privé de Gonçalo Guedes et qui a pu compter sur un grand Geoffrey Kondogbia , ne pouvait alors pas espérer grand-chose. Et c’est donc en tout logique qu'Ángel Correa fait gueuler le Wanda Metropolitano d’une praline en pleine lucarne (1-0, 59). 1-0, les hommes de Diego Simeone peuvent alors gérer leur avance comme ils savent si bien le faire et profiter de ce succès qui les replace à neuf points du Barça Seul point négatif pour les, les sorties sur blessure des deux titulaires en défense centrale, Stefan Savić et Diego Godín