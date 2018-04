Atlanta, c’est l’Argentine

Considéré par ses détracteurs comme la marionnette de Lionel Messi à Barcelone, puis avec la sélection argentine, Gerardo « Tata » Martino est, enfin, marionnettiste en chef à Atlanta en MLS, où chaque match est un spectacle, et où la ville s'éprend du beautiful game.

3

La revanche d’un bielsiste

Chez eux en Amérique (du Nord)

Vidéo

Une culture, « melting-pot des différentes expériences »

Par Romuald Gadegbeku

Tous propos recueillis par RG.



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De l’Estadio Marcelo Bielsa à Rosario, en Argentine , au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, aux USA , il n’y a qu’un pas. 7830 kilomètres balayés en un éclair, par une philosophie héritée, et une ferveur découverte. Deuxième au classement (avec un match en retard, N.D.L.R.) de la Conférence Est de la MLS, l’équipe de Gerardo » Martino s’affiche comme la plus excitante de la Ligue grâce à son jeu intense et débridé, et l’enthousiasme d’une ville qui la porte. Caricaturé comme le pantin de Messi au Barça , puis devenu sélectionneur de l’par défaut, dans le nord de la Géorgie , Martino a, depuis un an et demi, les coudées franches pour exprimer sa philosophie auprès de joueurs jeunes et malléables.» C’est en ces termes que Julian Gressel, 24 ans, latéral droit du 3-5-2 des, évoque l’Argentin. Celui qui a été élu en 2003 meilleur joueur de l'histoire du Newell’s Old Boys se revendique héritier de Bielsa, sous les ordres duquel il remporte le championnat d’ Argentine en 1990-1991. D’abord par l'intensité et le pressing mis en début de rencontre,a marqué cinq fois sur six dans la première demi-heure de ses matchs de MLS jusque-là. Et comme l’OM de Bielsa qui évoluait en 4-1-4-1 sans le ballon, et en 3-1-3-3 avec, l’Atlanta de Martino a fait de sa dualité tactique une force.Julian Gressel, le Brice Dja Djé Djé de Martino, explique : «» Après une première saison en MLS convaincante, quatrième à l’Est, deuxième meilleure attaque avec 70 buts, mais sortie au premier tour des Playoffs, ATL voit plus grand cette année. L’ancien Rennais Carlos Bocanegra, directeur technique du club, l’a annoncé en début de saison : «13 décembre dernier, il s’élance, et transforme son penalty face à Flamengo, offrant la Copa Sudamericana (2-1 à l’aller / 1-1 au retour) à Independiente. Annoncé dans de grands clubs européens, Ezequiel Barco, 19 ans, débarque un mois plus tard à Atlanta pour une somme record : 15 millions de dollars (12 millions d’euros). Jamais un club de MLS n’avait opté pour une telle stratégie : acheter un jeune joueur à fort potentiel si cher, au nez et à la barbe de ses rivaux européens. Ce milieu offensif de poche arrive dans un effectif où les joueurs sud-américains ont les clefs du jeu. Devenant le quatrième Argentin du groupe.Blessé lors de la préparation, il a goûté à ses premières minutes en MLS, le week-end dernier lors du 2-2 face au New York City de Pat’ Vieira. Et sera un animateur offensif de plus aux côtés de Miguel Almirón et Josef Martinez (actuel meilleur buteur de la MLS avec 5 buts). Si Martino demeure unpragmatique, son équipe sait aussi attendre et faire mal en contre. Le Paraguayen et le Vénézuélien sont les fers de lance de cette équipe qui ne joue pas à la baballe (50% de possession en moyenne), mais est toujours en recherche de verticalité, la victoire (5-0) face au LAFC l’illustre. Trois buts y ont en effet été inscrits selon des principes chers à Martino : pressing, récupération haute, projection rapide vers l’avant. Des buts marqués, des beaux gestes, dans la culture US de l’, l’Atlanta United de Tata Martino est déjà un succès à moitié.Le beau jeu est la raison pour laquelle Arthur Blank, homme d’affaires new-yorkais, déjà propriétaire des(franchise de NFL), et de United, a fait de Martino le premier entraîneur de l’histoire des. Pour divertir un stade, le Mercedes-Benz Stadium, et ses 72 000 places assises. Une antre à guichets fermés lors de la victoire 3-1 face à DC United lors du premier match à la maison de la saison. Depuis, l’affluence moyenne est de 51 750 supporters dans l’arène que le club partage avec les. Drafté en huitième position l’an dernier, Julian Gressel a quitté l’Allemagne pour percer en MLS il y a cinq ans déjà, et n’aurait pas misé un kopeck sur ses chances d'évoluer dans une telle ambiance. «, évoque le Rookie de l'année 2017.Seulement, à Atlanta, les supporters ne sont pas qu’une bande de consommateurs de, le séant vissé sur leurs sièges, les pop-corn dans une main, la bière dans l’autre. Pour Paul Foster, 32 ans, membre fondateur du groupe de supporters Resurgence, les travées de son stade sont aussi le théâtre du multiculturalisme d’Atlanta. «, affirme-t-il.» Champion ou pas à l’issue de la saison, le Mercedes-Benz Stadium s'affirme de plus en plus comme un parc de rois.