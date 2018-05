Aston Villa rejoint Fulham en finale de playoffs

JR

Contrairement au système établi en France, en Angleterre, le vainqueur du barrage accèdera directement à l'élite, sans avoir à affronter le 18de Premier League.Mardi soir, lors de la manche retour de cette demi-finale de playoffs, Aston Villa devait s'appuyer sur sa victoire d'un but acquise à l'extérieur au match aller, et a tenu bon face à un Middlesbrough en manque d'idées (0-0). Preuve en est, c'est Darren Randolph qui a été le joueur le plus en vue côté Boro, alors qu'il n'est autre que le gardien de but de cette équipe. L'Irlandais a longtemps maintenu les siens dans la confrontation, mais n'a pas été suivi par ses attaquants, bien muselés notamment par le vétéran et capitaine desLes hommes de Steve Bruce affronteront Fulham le 26 mai prochain à Wembley pour avoir le droit de se prendre des roustes par Manchester City et Liverpool la saison prochaine.