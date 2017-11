Astana encore champion

AC

Et de quatre pour le FC Astana Redevenu le club le plus puissant de son pays depuis 2014, le club de la capitale du Kazakhstan s'est adjugé un quatrième consécutif après sa victoire lors de la 33journée et ultime journée du championnat face au Uralsk Akzhayik (2-0). Astana peut remercier son buteur congolais Junior Kabananga , auteur du doublé victorieux, et qui a inscrit 19 buts cette saison en championnat. Une victoire importante puisque sur la photo finish, Astana ne devançant que d'un petit point son rival du Kairat Almaty Fondé en 2000, le FC Astana compte aussi trois Coupes du Kazakhstan et deux Supercoupes à son palmarès. Le tout en ayant déjà changé trois fois de nom.Et si c'était ça, la recette pour le Stade Rennais