Assou-Ekotto dément vouloir se lancer dans le porno

@AssouEkotto .Viens nous voir après — Jacquie et Michel (@JacquieMichelX) 26 mai 2017

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, Benoît Assou-Ekotto ne se lance pas dans le porno.Digne du, la rumeur était partie d’ Harry Redknapp , entraineur de Birmingham, qui déclarait vouloir recruter Benoît Assou-Ekotto mais que celui-ci «» . C’était il y a deux semaines dans le, et depuis la déclaration tournait en boucle sur les réseaux sociaux. À tel point que le principal intéressé a donné une interview àpour démentir. «» .Il faut dire que la rumeur collait avec l’image d’un joueur atypique et imprévisible. «» .Que les supporters messins se rassurent, leur défenseur latéral de 33 ans n’aura pas de fin de carrière précoce.