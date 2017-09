Asensio titulaire contre l'Italie

MR

Unsur son 31.On sort les tenues de gala pour ce sommet entre l' Espagne et l' Italie , avec en jeu la première place du groupe G. Julen Lopetegui est bien décidé à profiter de la forme exceptionnelle de Marco Asensio , qui honorera sa troisième titularisation en sélection dans son jardin de Santiago- Bernabé u. Préféré à Alvaro Morata, le Madrilène sera escorté par Isco et David Silva De Gea - Carvajal, Ramos, Piqué, Alba - Iniesta, Busquets, Koke Isco , Asensio, Silva En l'absence de Chiellini blessé, Giampiero Ventura peut a sorti de son chapeau une doublette Barzagli-Bonucci qui se reforme pour la première fois depuis le départ du second au Milan. Verratti est quant à lui bien installé dans le milieu, derrière une paire Belotti-Immobile.Buffon - Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola - Candreva, De Rossi, Verratti, Insigne - Belotti, Immobile.