Asensio soulage les Merengues

Le XI de Leganés (4-2-3-1) : Champagne - Tito, Bustinza, Siovas, Diego Rico - Rubén Pérez, Gumbau - El Zhar, Eraso, Naranjo - Beauvue. Entraîneur : Asier Garitano



Le XI du Real Madrid (4-2-3-1) : Kiko Casilla - Carvajal, Varane, Vallejo, Theo Hernández - Kovačić, Marcos Llorente - Lucas Vázquez, Ceballos, Asensio - Mayoral. Entraîneur : Zinédine Zidane.

FL

Une crise de résultats, dix-neufs points de retard sur le Barça en Liga et une Coupe qui pointe le bout de son nez. Chouette, en plus, il y a Claudio Beauvue sur scène.Pour le Real Madrid , la Copa del Rey est l'opportunité idéale de relancer sa saison, surtout au lendemain de la défaite du Barça face à l' Espanyol . Malgré tout, ce quart de finale aller sur la pelouse de Leganés , à une dizaine de kilomètre du centre-ville madrilène, n'a pas rassuré grand monde.En laissant au repos ses principaux tauliers Cristiano Ronaldo Marcelo et Sergio Ramos , Zizou a aligné une équipe bis, incapable de faire la différence. Résultat ? Une belle purge des familles, comme l'illustre le nombre de tirs cadrés : trois jusqu'à la 89minute... Le moment choisi par Marco Asensio pour couper avec classe un centre de Theo Hernández au premier poteau. 1-0, merci, au revoir. Match retour mercredi prochain à Bernabé u.Et sinon, il n'y a pas un club français qui veut rapatrier Claudio Beauvue