Asensio n'était pas forfait pour cause d'épilation

AG

C'était l'un des forfaits les plus improbables de l'histoire du football. Marco Asensio , joueur du Real Madrid, était forfait pour le match de mardi soir face à l'APOEL Nicosie. La raison invoquée ? Une épilation qui a mal tourné Trop fou pour être vrai. Selon RMC, l'information rapportée par le journal catalanétait erronée. La vraie raison n'est pas mal non plus : le jeune prodige espagnol aurait été piqué par un insecte et sa piqûre se serait infectée.En voilà un qui pourrait rapidement devenir pote avec Yoann Gourcuff