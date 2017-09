Asensio forfait pour cause d'épilation malheureuse

Il existe un paquet de blessures foireuses, mais celle que vient de subir Marco Asensio reçoit sans conteste la Palme d'Or. Le jeune attaquant du Real Madrid est forfait pour la réception de l'APOEL Nicosie ce mercredi soir, et souffrirait d'une infection de la peau. D'après le quotidien, c'est une épilation des jambes qui aurait causé cette infection. Si la blessure du Madrilène prête à sourire, pas sûr qu'elle ait été du goût de Zinédine Zidane . Après l'absence de Karim Benzema , le coachva devoir composer sans son homme fort du moment pour l'entrée en lice de son équipe en Ligue des champions. Et tout ça à cause d'un poil récalcitrant.Nique la peau lisse.