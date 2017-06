Asensio clôt le débat

MR

Un message pour l'avenir ?Entré quelques minutes plus tôt, Marco Asensio creuse un peu plus la marque et enterre les papys de la Juve. Le jeune Madrilène a repris un centre de Marcelo à quelques secondes de la fin du temps réglementaire pour offrir au Real Madrid sa douzième Ligue des champions. L'attaquant avait marqué le premier but de la saison des Madrilènes le 9 août contre Séville en Supercoupe d'Europe et c'est lui qui inscrit le dernier de cet exercice 2016-2017.Le samedi de l'Asensio, nouveau jour de fête.