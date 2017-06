Asensio claque trois buts monstrueux en un match

BUT ! ⚽️💥 Après Saul Niguez, Marco Asensio ! L'Espagne régale en ce début de match. #lequipeFOOT pic.twitter.com/j8LXpDSOjt — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 17 juin 2017

Il est le futur du foot espagnol, le protégé de Zidane au Real, et voilà pourquoi. Hier face à la Macédoine à l'Euro U21, Marco Asensio a planté un triplé, avec trois buts plus magnifiques les uns que les autres. Dans une victoire 5 à 0 de la, Asensio a d'abord ouvert son festival par une frappe du pied gauche pleine lucarne opposée. Même le réalisateur était aussi prêt que le gardien.Puis l'attaquant de 21 ans a enchaîné crochet et frappe en lucarne opposée, encore, le tout dans la surface : classe.Avant de s'offrir un raid de cinquante mètre ponctué d'une frappe... dans la lucarne. Pas mal !Son nouveau contrat au Real avec une clause libératoire à 350 millions prend tout son sens.