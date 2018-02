Asensio absent à cause de ses dents de sagesse

53

Ailier faible.Les hommes de Zinédine Zidane affrontent Alavés à 16h15 avec une liste d'absents longue comme le bras. Modrić, Kroos, Marcelo déjà blessés, Sergio Ramos suspendu à cause du carton jaune reçu face à Leganés , c'est maintenant Marco Asensio qui fait défaut dans l'effectifRien de grave, le milieu de terrain de 22 ans vient tout juste de passer sur la table d'opération pour se faire ôter les dents de sagesse. Une opération qui demande quelques jours de repos et de distance par rapport aux terrains de football, et qui vous fait ressembler à Homer Simpson pendant une petite semaine.Vu le timing, on croirait presque que le Real n'a aucun match important à jouer dans les semaines à venir.