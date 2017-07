Asamoah Gyan revient en Europe

AH

Coucou me revoilou.Disparu des écrans radars depuis son départ à Al-Ain aux Émirats Arabes Unis en 2011, Asamoah Gyan est de retour sur le vieux continent. En provenance du Shanghai SIPG, l'ancien Rennais s'est engagé pour deux ans plus une année en option avec le club turc de Kayserispor.La fin d'un exil entre Al-Ain, Shanghai et Ahl Ahli où le buteur ghanéen de 31 ans a multiplié les projets sportifs. Passé aussi par l' Udinese , Modène, Rennes et Sunderland , Gyan arrive un Turquie avec un solide bagage, lui qui a toujours inscrit plus de dix buts en championnat depuis 2004 (sauf la saison passée, 8 buts). Homme clé du Ghana , il a inscrit 51 buts en 105 sélections avec lesEn même temps, Asamoah est un expert en disparition ...